Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,786-0,28%BISVP10,88+4,62%ARSA7,81-0,89%IMOEX2 665,84-1,07%RTSI1 145,04-1,07%RGBI119,36-0,07%RGBITR781,88-0,03%
Главная / Политика /

Пашинян заявил об отказе Армении присоединиться к санкциям ЕС против РФ

Ведомости

Армения не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Ереван ранее уже заявлял, что не намерен присоединяться к санкционному режиму ЕС. При этом власти Армении не будут предпринимать шаги, которые могут привести к введению ограничений против самой республики.

«Мы прозрачно сказали и партнерам из России, и партнерам в ЕС: мы не хотим предпринимать каких-либо шагов против России, но у нас есть и своя линия действий. Если почувствуем, что попадем под санкции, мы на этот шаг не пойдем», – сказал премьер-министр (цитата по ТАСС).

Пашинян отметил, что, в отличие от России, Армения «не выдержит санкций», если они будут введены против страны.

Он также сообщил, что у ЕС возникали подозрения, что Армения помогает России обходить ограничения. По словам премьера, для проверки были приглашены европейские специалисты, которые письменно подтвердили, что Ереван этого не делает.

11 мая Пашинян заявил, что Ереван не ставит перед собой цели нанести ущерб интересам России и намерен продолжать развитие отношений с Москвой. Происходящие изменения в армяно-российских отношениях он оценивает положительно.

9 мая президент РФ Владимир Путин сказал, что Армении следует определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом – в пользу сближения с ЕС или сохранения участия в ЕАЭС. Если Ереван выберет европейское направление, возможен «мягкий и интеллигентный развод» с союзом. Президент РФ предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС 28–29 мая в Астане.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте