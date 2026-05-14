Пашинян заявил об отказе Армении присоединиться к санкциям ЕС против РФ
Армения не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По словам Пашиняна, Ереван ранее уже заявлял, что не намерен присоединяться к санкционному режиму ЕС. При этом власти Армении не будут предпринимать шаги, которые могут привести к введению ограничений против самой республики.
«Мы прозрачно сказали и партнерам из России, и партнерам в ЕС: мы не хотим предпринимать каких-либо шагов против России, но у нас есть и своя линия действий. Если почувствуем, что попадем под санкции, мы на этот шаг не пойдем», – сказал премьер-министр (цитата по ТАСС).
Пашинян отметил, что, в отличие от России, Армения «не выдержит санкций», если они будут введены против страны.
Он также сообщил, что у ЕС возникали подозрения, что Армения помогает России обходить ограничения. По словам премьера, для проверки были приглашены европейские специалисты, которые письменно подтвердили, что Ереван этого не делает.
11 мая Пашинян заявил, что Ереван не ставит перед собой цели нанести ущерб интересам России и намерен продолжать развитие отношений с Москвой. Происходящие изменения в армяно-российских отношениях он оценивает положительно.
9 мая президент РФ Владимир Путин сказал, что Армении следует определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом – в пользу сближения с ЕС или сохранения участия в ЕАЭС. Если Ереван выберет европейское направление, возможен «мягкий и интеллигентный развод» с союзом. Президент РФ предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС 28–29 мая в Астане.