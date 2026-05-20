В Пекине началась церемония подписания совместных российско-китайских документов
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего в присутствии лидеров двух государств будут подписаны 20 документов.
В Пекине завершились переговоры двух лидеров в узком и расширенном форматах. По словам Путина, отношения двух стран вышли на беспрецедентный уровень. Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого приурочен визит российского лидера, Путин назвал основой для развития сотрудничества по всем направлениям.
Визит президента России в Китай начался 19 мая и стал первой зарубежной поездкой российского лидера в 2026 г. Основная программа визита проходит 20 мая. По итогам переговоров предполагается подписание около 40 документов. Лидеры сделают совместное заявление. Визит Путина завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.