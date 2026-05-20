Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по результатам переговоров в Пекине подписали совместное заявление об укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.
По итогам переговоров лидеров в узком и расширенном составах планируется подписание около 40 документов. На переговорах в узком формате Путин и Си договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, заключенном 25 лет назад.
19 мая начался официальный визит Путина в Китай. Центральная программа визита проходит 20 мая. В российскую делегацию вошли вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса. Ожидается, что лидеры сделают совместное заявление. Визит Путина завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.