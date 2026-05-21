Рижская дума лишила Алексея Росликова депутатского мандата

Сам Росликов связывает уголовное преследование со своей позицией по защите прав русскоязычного населения. В июне 2025 г. он был отстранен от заседания сейма (парламента Латвии) после того, как, выступая против декларации о «русификации», произнес с трибуны на русском языке: «Русский язык – наш язык!». Позднее Служба госбезопасности Латвии возбудила против него уголовное дело, заподозрив в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.