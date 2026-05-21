Рижская дума лишила Алексея Росликова депутатского мандата
Рижская дума приняла решение аннулировать депутатский мандат Алексея Росликова, бывшего лидера партии «Стабильность!», который в настоящее время находится в Белруссии. Об этом сам Росликов сообщил «РИА Новости».
Формальным основанием для лишения полномочий послужило то, что Росликов в течение трех месяцев без уважительной причины пропустил более половины заседаний думы, пишут латвийские СМИ. За соответствующее решение проголосовал 41 депутат, пятеро выступили против.
Ранее мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявлял, что удаленное подключение депутата к заседаниям из Белоруссии, которую Латвия считает страной-агрессором, недопустимо по соображениям безопасности.
Сам Росликов связывает уголовное преследование со своей позицией по защите прав русскоязычного населения. В июне 2025 г. он был отстранен от заседания сейма (парламента Латвии) после того, как, выступая против декларации о «русификации», произнес с трибуны на русском языке: «Русский язык – наш язык!». Позднее Служба госбезопасности Латвии возбудила против него уголовное дело, заподозрив в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.