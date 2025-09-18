Газета
Политика

В Латвии вновь задержали выступавшего в защиту русского языка депутата Росликова

Ведомости

В Латвии повторно задержан депутат сейма Алексей Росликов, возглавляющий партию «Стабильность». Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Алексея задержали снова! Другой информации пока нет! Мы с нашим лидером!» – говорится в публикации.

5 июня Росликов был отстранен от участия в заседании парламента за выступление в защиту русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он произнес: «Русский язык – наш язык». При этом остальную часть речи депутат читал на латышском.

6 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. По его словам, речь Росликова стала «проявлением голоса разума».

9 июня Служба госбезопасности Латвии сообщила о возбуждении уголовного дела против Росликова. Его обвиняли в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.

