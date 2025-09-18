В Латвии вновь задержали выступавшего в защиту русского языка депутата Росликова

5 июня Росликов был отстранен от участия в заседании парламента за выступление в защиту русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он произнес: «Русский язык – наш язык». При этом остальную часть речи депутат читал на латышском.