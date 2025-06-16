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Выступившего в защиту русского языка депутата Росликова задержали в Латвии

Ведомости

Латвийского депутата Алексея Росликова задержали силовики. Об этом заявила заменившая его на посту главы партии «Стабильность» в сейме (парламент) Светлана Чулкова. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Росликова.

«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе», – сказала она.

5 июня лидер партии «Стабильность» Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил на русском: «Русский язык – наш язык». Примечательно, что остальное выступление он провел на латышком языке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июня заявил, что реакция сейма оказалась предсказуема. Выступление Росликова представитель Кремля назвал проявлением голоса разума и отметил, что его наличие «даже в прибалтийских государствах» отрадно.

9 июня Служба госбезопасности Латвии сообщила, что в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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