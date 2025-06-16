Выступившего в защиту русского языка депутата Росликова задержали в Латвии
Латвийского депутата Алексея Росликова задержали силовики. Об этом заявила заменившая его на посту главы партии «Стабильность» в сейме (парламент) Светлана Чулкова. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Росликова.
«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе», – сказала она.
5 июня лидер партии «Стабильность» Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил на русском: «Русский язык – наш язык». Примечательно, что остальное выступление он провел на латышком языке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июня заявил, что реакция сейма оказалась предсказуема. Выступление Росликова представитель Кремля назвал проявлением голоса разума и отметил, что его наличие «даже в прибалтийских государствах» отрадно.
9 июня Служба госбезопасности Латвии сообщила, что в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.