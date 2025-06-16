Выступившего в защиту русского языка депутата Росликова задержали в Латвии

5 июня лидер партии «Стабильность» Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил на русском: «Русский язык – наш язык». Примечательно, что остальное выступление он провел на латышком языке.