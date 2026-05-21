Захарова: РФ получила уведомление о неучастии Пашиняна во встрече ЕАЭС
Россия получила от Армении официальное уведомление о неучастии премьер-министра Никола Пашиняна во встрече лидеров ЕАЭС. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова уточнила, что вместо Пашиняна республику представит вице-премьер Мгер Григорян.
По ее словам, отказ Пашиняна участвовать в мероприятиях ЕАЭС уже превратился в систему. «Никакой, конечно, трагедии нет для самого объединения, вопрос только в самой Армении», – сказала представитель МИД России.
20 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья заявил, что Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и Европейском союзе (ЕС). «Танцевать на двух свадьбах не получится», – указал дипломат.
По его словам, Россия выступает за ясность в отношениях с Ереваном и хочет понимать, «куда идет Армения». Галузин также заявил, что Москва не приемлет позицию армянских властей, которые намерены сохранять членство в ЕАЭС до получения членства в ЕС.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также отметил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией.