Путин примет участие в церемонии вручения госнаград
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Многие достойные наши сограждане сегодня получат ордена и медали из рук главы государств», – сказал он.
По его словам, будут вручены звезды героев участникам спецоперации, некоторым из них – посмертно.
Предыдущий раз Путин принимал участие в такой церемонии 9 декабря, в День героев Отечества. Тогда в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим особое мужество и доблесть в зоне спецоперации. Всего в торжественном мероприятии приняли участие более 200 человек.