Песков: у Кремля нет данных о заблокированных в Ормузском проливе моряках из РФ
В Кремле не располагают информацией о российских моряках, которые якобы заблокированы на судах в Ормузском проливе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев, наш Минтранс получает, но мы не располагаем сейчас такой информацией», – пояснил Песков.
Telegram-канала Mash сообщил, что около 20 российских моряков якобы оказались заблокированы на танкерах в Ормузском и Персидском заливах на фоне военного конфликта между США и Ираном. По данным канала, моряки заключили контракты с иранской компанией Waves Core Shipping Management L.L.C через агентство Azimuth Crew Department, но были направлены на другие суда, не соответствующие договорам.
По информации Mash, российским морякам не платят зарплату и не отдают документы – они хранятся у капитанов. Сейчас у моряков заканчиваются еда и вода – на некоторых судах подают «только рис и техническую воду».
На переговорах министров иностранных дел России и Ирана уделялось отдельное внимание пропуску российских судов через Ормузский пролив. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 2 апреля заявлял, что пролив «остается открытым для России», несмотря на блокаду.