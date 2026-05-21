Песков: у Кремля нет данных о заблокированных в Ормузском проливе моряках из РФ

Telegram-канала Mash сообщил, что около 20 российских моряков якобы оказались заблокированы на танкерах в Ормузском и Персидском заливах на фоне военного конфликта между США и Ираном. По данным канала, моряки заключили контракты с иранской компанией Waves Core Shipping Management L.L.C через агентство Azimuth Crew Department, но были направлены на другие суда, не соответствующие договорам.