Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,41-0,48%ARSA7,77-0,13%KZOS62,6+5,39%IMOEX2 636,12-0,16%RTSI1 170,44-0,16%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: у Кремля нет данных о заблокированных в Ормузском проливе моряках из РФ

Ведомости

В Кремле не располагают информацией о российских моряках, которые якобы заблокированы на судах в Ормузском проливе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев, наш Минтранс получает, но мы не располагаем сейчас такой информацией», – пояснил Песков.

Telegram-канала Mash сообщил, что около 20 российских моряков якобы оказались заблокированы на танкерах в Ормузском и Персидском заливах на фоне военного конфликта между США и Ираном. По данным канала, моряки заключили контракты с иранской компанией Waves Core Shipping Management L.L.C через агентство Azimuth Crew Department, но были направлены на другие суда, не соответствующие договорам.

По информации Mash, российским морякам не платят зарплату и не отдают документы – они хранятся у капитанов. Сейчас у моряков заканчиваются еда и вода – на некоторых судах подают «только рис и техническую воду».

На переговорах министров иностранных дел России и Ирана уделялось отдельное внимание пропуску российских судов через Ормузский пролив. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 2 апреля заявлял, что пролив «остается открытым для России», несмотря на блокаду.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь