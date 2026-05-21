Песков: на переговорах в Пекине не обсуждался китайский план по Украине

В феврале 2023 г. МИД КНР обнародовал план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая по урегулированию конфликта политическим заявлением.