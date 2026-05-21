Во Франции задержали археолога по подозрению в сокрытии останков д'Артаньяна
Археолог Вим Дейкман был задержан по подозрению в сокрытии возможных останков мушкетера д'Артаньяна. Об этом пишет De Telegraaf со ссылкой на представителя Функциональной прокуратуры Нидерландов.
По словам самого Дейкмана, его задержали дома после отказа сообщить, где находятся предполагаемые останки. После того как археолог раскрыл их местонахождение, его отпустили, но он остается подозреваемым в рамках уголовного расследования.
В прокуратуре заявили, что задержание связано с «законностью раскопок» и «неотложным поводом» для ареста. Дополнительные детали в ведомстве раскрывать отказались.
Как пишет газета De Limburger, археолог много лет искал могилу д'Артаньяна и, предположительно, скрыл от инспекции по культурному наследию два зуба и часть плечевой кости, найденные в Маастрихте.
Останки были обнаружены в марте в церкви района Волдер. Предполагается, что они могут принадлежать д'Артаньяну, погибшему в 1673 г. во время осады Маастрихта, однако окончательного подтверждения пока нет.