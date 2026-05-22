Захарова указала на «живодерское молчание» Запада после атаки в ЛНР
Террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, а Запад при этом молчит. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС после украинской атаки на здания колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР.
Дипломат призналась, что вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны.
«Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – заявила представитель российского МИДа.
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. Во время удара в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 35 раненых. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, под завалами могут находится до 18 студентов и преподавателей вуза.