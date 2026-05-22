Захарова указала на «живодерское молчание» Запада после атаки в ЛНР

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. Во время удара в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 35 раненых. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, под завалами могут находится до 18 студентов и преподавателей вуза.