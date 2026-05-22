ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост доверия к Путину

С мая 2026 г. ВЦИОМ перешел на комбинированную модель исследований. Политические замеры теперь основаны на базе двух каналов телефонных интервью и поквартирных опросов face-to-face (f-2-f). В каждом исследовании участвуют 1600 человек: половину опрашивают по телефону, половину – лично. В ФОМе же продолжают делать ставку на поквартирные опросы. По словам управляющего директора проектов ФОМа Ларисы Паутовой, именно личный контакт обеспечивает высокую достижимость респондентов и позволяет получать более содержательные ответы.