ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост доверия к Путину
Показатель доверия президенту России Владимиру Путину составил 73,8% за неделю (+1,7 п. п.). Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного с 11 по 17 мая.
Одобряют работу Путина на посту президента 69,4% респондентов (+2,6 п. п. за неделю). Показатели положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России достигли 44,5% (+2,3 п. п.) и 40,7% (+1,8 п. п.) соответственно.
Мишустину доверяют 53,8% участников опроса, что на 1,2 п. п. больше, чем неделей ранее. Показатель доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 34,2% (-2,7 п. п.), руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,2% (+0,5 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,7% (+0,1 п. п.), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 12,3% (+1,4 п. п.).
Партию «Единая Россия» поддерживают 33,1% опрошенных (+1,9 п. п.), КПРФ – 11,7% (-0,2 п. п.), «Новых людей» – 11,7% (+2,6 п. п.), ЛДПР – 9,7% (-1,9 п. п.), «Справедливую Россию» – 4,4% (+0,2 п. п.).
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ) с 15 по 17 мая. Согласно его результатам, 71% россиян считает, что Путин работает на своем посту «скорее хорошо». Еще 14% склоняются к варианту «скорее плохо» и 15% затруднились ответить на вопрос. Доверяют Путину также 71% респондентов.
Работу правительства как «скорее хорошую» отметили 46% участников опроса. Деятельность Мишустина положительно оценили 51% россиян. В пользу партии «Единая Россия» высказались 39% респондентов. За КПРФ в случае скорых выборов проголосовали бы 10% опрошенных, за ЛДПР – 11%, за «Справедливую Россию» – 4%, а за «Новых людей» – 5%.
Опрос ВЦИОМа проводился методом комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Участие в исследовании приняли 1600 совершеннолетних россиян. ФОМ проводил опрос среди 1500 респондентов в 97 населенных пунктах 51-го региона РФ.
С мая 2026 г. ВЦИОМ перешел на комбинированную модель исследований. Политические замеры теперь основаны на базе двух каналов телефонных интервью и поквартирных опросов face-to-face (f-2-f). В каждом исследовании участвуют 1600 человек: половину опрашивают по телефону, половину – лично. В ФОМе же продолжают делать ставку на поквартирные опросы. По словам управляющего директора проектов ФОМа Ларисы Паутовой, именно личный контакт обеспечивает высокую достижимость респондентов и позволяет получать более содержательные ответы.