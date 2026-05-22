Путин обсудил с Мирзиёевым сотрудничество России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и планы предстоящих контактов, сообщили в Кремле.
Президенты уделили внимание актуальным вопросам российско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах.
Предыдущая встреча Путина и Мирзиёева состоялась 8 мая в Москве перед парадом Победы. Тогда президент Узбекистана прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Во время встречи Путин отмечал позитивную динамику двусторонних отношений. По его словам, между странами растет товарооборот, расширяются торгово-экономические связи и реализуются крупные совместные проекты. Президент РФ также подчеркивал, что Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана.
Кроме того, Путин заявлял, что в современных условиях подобные встречи, в том числе во время памятных и праздничных мероприятий, являются «проявлением и знаком особых отношений».
Мирзиёев, в свою очередь, отмечал значение общей исторической памяти о Победе. «Мы ее никогда не должны забывать, и всё, что есть, надо передавать молодежи», – говорил президент Узбекистана.