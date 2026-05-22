Reuters: в Европе боялись ядерного удара США по Ирану
В Европе опасались, что США атакуют Иран ядерным оружием после угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
По данным издания, когда 7 апреля Трамп предупредил Иран, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью», один европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что его правительство хочет получить срочный ответ на вопрос, рассматривает ли президент США возможность применения ядерного оружия.
Reuters известно, что европейские правительства обратились за разъяснениями в госдепартамент США. По словам одного из дипломатов, официальные лица ответили неутешительно, так как «не знали, что имел в виду Трамп и какие действия могут последовать за его словами». В материале указано, что «этот ранее не освещавшийся эпизод свидетельствует об историческом провале американской дипломатии».
21 мая ILNA сообщала, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения. Проект подразумевает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах, отказ сторон от ударов по инфраструктуре, а также создание совместного механизма мониторинга для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Соглашение предполагает постепенное снятие санкций в обмен на выполнение Ираном условий сделки.