CNY Бирж.10,472+0,35%BSPBP49,80%BISVP10,97+2,24%IMOEX2 656,67-0,29%RTSI1 182,24-0,29%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,65+0,07%
Reuters: в Европе боялись ядерного удара США по Ирану

Ведомости

В Европе опасались, что США атакуют Иран ядерным оружием после угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным издания, когда 7 апреля Трамп предупредил Иран, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью», один европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что его правительство хочет получить срочный ответ на вопрос, рассматривает ли президент США возможность применения ядерного оружия.

Reuters известно, что европейские правительства обратились за разъяснениями в госдепартамент США. По словам одного из дипломатов, официальные лица ответили неутешительно, так как «не знали, что имел в виду Трамп и какие действия могут последовать за его словами». В материале указано, что «этот ранее не освещавшийся эпизод свидетельствует об историческом провале американской дипломатии».

21 мая ILNA сообщала, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения. Проект подразумевает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах, отказ сторон от ударов по инфраструктуре, а также создание совместного механизма мониторинга для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Соглашение предполагает постепенное снятие санкций в обмен на выполнение Ираном условий сделки.

