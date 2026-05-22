Путин: РФ выступает за международную систему безопасности без методов диктата
Россия настойчиво выступает за создание международной системы безопасности, в которой не будет методов диктата и силового давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии, направленном участникам вторых международных общественно-политических слушаний по вопросам формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Большой Евразии. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата <...> и, разумеется, создавала бы условия для развития по-настоящему взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул глава государства.
Российский лидер отметил, что такая форма безопасности особенно актуальна для Евразии.
По словам Путина, укрепление взаимного доверия и партнерских отношений между странами континента – это важный фактор «стабильности в глобальном масштабе».
19 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что рост стратегических рисков прямого столкновения НАТО и России может привести к «лобовой сшибке». По мнению дипломата, ее последствия будут носить катастрофический характер. Рябков также отметил, что в ряде европейских столиц усиливается «эскалационный нарратив» о якобы «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности» с Россией.