Путин: РФ выступает за международную систему безопасности без методов диктата

Россия настойчиво выступает за создание международной системы безопасности, в которой не будет методов диктата и силового давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии, направленном участникам вторых международных общественно-политических слушаний по вопросам формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Большой Евразии. Текст опубликован на сайте Кремля.