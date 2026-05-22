IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%
Политика /

Путин: выпускники «Времени героев» должны составить костяк будущих управленцев

Герои, прошедшие боевые действия, должны составить костяк класса управленцев, они «соль земли русской». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев».

По словам главы государства, участники спецоперации, как никто другой, понимают цену потерь и ответственности, поскольку прошли через тяжелые испытания.

«Именно поэтому я в свое время обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что будущее страны будет зависеть от таких людей, как выпускники «Времени героев». Они доказали преданность родине, готовность принимать сложные решения и отвечать на вызовы. «Такие, как вы, прежде всего и должны быть тем, что в народе называют «соль земли русской», – отметил глава государства.

22 мая Путин проводит встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Участники программы, прибывшие в Кремль, уже работают на управленческих должностях в государственных структурах, общественных организациях и бизнесе. Президент подчеркнул, что трое участников программы «Время героев» сейчас уже возглавили субъекты РФ.

