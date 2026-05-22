Политика

Путин поддержал выдвижение главы Тувы Ховалыга на новый срок

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи поддержал решение Владислава Ховалыга выдвинуться на новый срок главы Тувы и пожелал ему удачи. Стенограмму их беседы опубликовал Кремль.

«Надо будет посмотреть, как жители республики оценят эту работу. Но в целом я желаю вам удачи», – сказал Путин.

Он отметил, что за последние годы руководство республики проделало большую работу и что Ховалыга и его команда демонстрируют хороший набранный темп. При этом президент заявил, что в Тыве необходимо заняться реконструкцией старых школ и детских садов и строительством новых. Он подчеркнул, что даст соответствующие указания федеральному правительству.

Ранее Путин встретился с выпускниками первого потока программы «Время героев». Тогда он сказал, что выпускники этой программы должны быть в числе будущих руководителей в России. Такие люди, по словам президента, прошли через горнило суровых испытаний военными действиями и доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию.

