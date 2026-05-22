Путин поддержал выдвижение главы Тувы Ховалыга на новый срок

Ранее Путин встретился с выпускниками первого потока программы «Время героев». Тогда он сказал, что выпускники этой программы должны быть в числе будущих руководителей в России. Такие люди, по словам президента, прошли через горнило суровых испытаний военными действиями и доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию.