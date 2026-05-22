Количество сбитых над Москвой беспилотников выросло до 14
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.
Всего за сутки было сбито 14 украинских дронов. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Примерно с 22:00 до 23:00 мск Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районах аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Крымом.