RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,23-0,06%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RGBITR782,89-0,03%
Количество сбитых над Москвой беспилотников выросло до 14

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.

Всего за сутки было сбито 14 украинских дронов. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Примерно с 22:00 до 23:00 мск Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районах аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Крымом.

