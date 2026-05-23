Зампостпреда США при ООН призвала прекратить конфликт на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР 22 мая. Там в момент атаки находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, четверо погибли, а еще 39 человек пострадали. Без вести пропавшими числятся 15 человек. На месте продолжается разбор завалов.