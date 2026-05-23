Зампостпреда США при ООН призвала прекратить конфликт на Украине
Заместитель постоянного представителя США в ООН Тамми Брюс на заседании Совета Безопасности организации призвала Россию и Украину прекратить конфликт. Видеозапись заседания доступна на сайте ООН.
«Смерть и разрушения должны быть немедленно прекращены», - сказала постпред.
При этом Брюс не стала осуждать украинский удар по общежитию в Старобельске ЛНР. Есть множество вопросов, касающихся атаки, пока на них нет ответов, признала она.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает международные структуры и мировое сообщество осудить теракт в колледже. Молчание «будет равносильно пособничеству». По его словам, трагедии, подобные сегодняшней, происходили бы каждый день, если бы РФ не начала спецоперацию на Украине.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР 22 мая. Там в момент атаки находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, четверо погибли, а еще 39 человек пострадали. Без вести пропавшими числятся 15 человек. На месте продолжается разбор завалов.