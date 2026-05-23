AFLT46,86-0,83%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,05+0,07%
Политика /

Президент Чехии призвал НАТО занять жесткую позицию в отношении РФ

Ведомости

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО к жестким действиям в отношении России. Об этом сообщает The Guardian.

Помимо военных мер чешский лидер предложил использовать «чувствительные, но не смертельные» методы воздействия. Среди них – отключение российского интернета и спутников, а также отключение российских банков от глобальной финансовой системы.

Павел также выразил разочарование «отсутствием решимости со стороны США продолжать давление на Россию», хотя прямых атак на президента США Дональда Трампа избегал. По мнению Павла, Европа слишком пассивна и «в основном ждет, что придет из Вашингтона», вместо того чтобы предлагать собственную политику в отношении России.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Москва якобы обсуждает с Минском старт военных операций против Украины либо против страны НАТО, которая граничит с Белоруссией. Он заявил, что предупредил своих партнеров на Западе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.

