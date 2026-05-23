CNY Бирж.10,53+0,91%OKEY48,3-0,08%BLNG10,65-1,11%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,06+0,07%
Гарри Каспарова объявили в международный розыск

Шахматиста Гарри Каспарова (считается в России иноагентом) объявили в международный розыск, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Каспарову заочно предъявили обвинения по трем эпизодам.

Согласно документам, 23 октября 2025 г. ему предъявили заочное обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), а также по двум эпизодам ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). 1 декабря 2025 г. вышел циркуляр, согласно которому Каспарова объявили в федеральный и межгосударственный розыск, а позже – в международный.

В декабре 2025 г. Московский суд заочно арестовал экс-чемпиона мира по шахматам по делу об оправдании терроризма. Каспаров получил статус иноагента в мае 2022 г., а в марте 2024 г. был внесен в реестр террористов и экстремистов. После этого его неоднократно штрафовали.

Шахматист покинул Россию в 2013 г.

