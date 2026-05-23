Гарри Каспарова объявили в международный розыск

В декабре 2025 г. Московский суд заочно арестовал экс-чемпиона мира по шахматам по делу об оправдании терроризма. Каспаров получил статус иноагента в мае 2022 г., а в марте 2024 г. был внесен в реестр террористов и экстремистов. После этого его неоднократно штрафовали.