Гарри Каспарова объявили в международный розыск
Шахматиста Гарри Каспарова
Согласно документам, 23 октября 2025 г. ему предъявили заочное обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), а также по двум эпизодам ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). 1 декабря 2025 г. вышел циркуляр, согласно которому Каспарова объявили в федеральный и межгосударственный розыск, а позже – в международный.
В декабре 2025 г. Московский суд заочно арестовал экс-чемпиона мира по шахматам по делу об оправдании терроризма. Каспаров получил статус иноагента в мае 2022 г., а в марте 2024 г. был внесен в реестр террористов и экстремистов. После этого его неоднократно штрафовали.
Шахматист покинул Россию в 2013 г.