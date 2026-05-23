Главная / Политика /

США ужесточили правила получения грин-карт

США ужесточили правила получения грин-карт для иностранцев, временно находящихся в стране. Об этом сообщается на сайте службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Как говорится в сообщении ведомства, иностранцы, желающие получить постоянный вид на жительство (ВНЖ), теперь должны проходить процедуру через американские консульства за пределами США через госдепартамент. Исключения будут допускаться только в «чрезвычайных обстоятельствах». Сотрудникам USCIS предписано рассматривать каждое дело индивидуально с учетом всех обстоятельств и представленной информации.

Представитель USCIS Зак Калер заявил, что власти «возвращаются к первоначальному замыслу закона». По его словам, новая политика направлена на сокращение числа случаев нелегального пребывания после отказа в изменении статуса. В USCIS подчеркнули, что студенческие, рабочие и туристические визы предназначены для временного пребывания и не должны использоваться как «первый шаг» к получению грин-карты.

Цель: высвободить ресурсы

Передача большинства подобных дел в консульства США за рубежом позволит высвободить ресурсы для рассмотрения других приоритетных категорий, включая визы для жертв насильственных преступлений и торговли людьми. Об этом заявили в службе гражданства и иммиграции США.

27 февраля «Ведомости» писали, что из США было депортировано 675 000 человек (в рамках планов президента Дональда Трампа и его администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией), а также 2,2 млн нелегалов приняли самостоятельное решение о возвращении на свою родину. В целом в 2025 г. в США прибыло от 2,6 млн до 2,7 млн человек, а уехало 3,055 млн. Для сравнения: в 2023 г. цифра прибывших достигала почти 6 млн человек.

В марте госдепартамент сообщал, что депортация одного нелегального мигранта из США обходится бюджету в среднем более чем в $18 000.

