Депортация одного мигранта в США обходится бюджету в среднем в $18 000
Депортация одного нелегального мигранта из США обходится бюджету в среднем более чем в $18 000. Такие данные приводит Госдепартамент в соцсети Х.
В ведомстве отметили, что значительные расходы несут американские налогоплательщики.
При этом расширенная программа визовых залогов, по оценке госдепа, позволит ежегодно экономить до $800 млн и существенно сократить число случаев нарушения сроков пребывания по визам.
В конце января Reuters и Ipsos опубликовали результаты опроса, согласно которым уровень одобрения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа упал до самого низкого показателя с начала его второго срока. 53% американцев оценивают меры администрации в сфере миграции как чрезмерно жесткие и полагают, что власти «зашли слишком далеко». Одобряют действия Белого дома по этому направлению 39% респондентов.
В ноябре 2025 г. CBS News сообщал, что количество людей, находящихся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), достигло исторического максимума – 66 000 человек.
27 февраля «Ведомости» писали, что из США было депортировано 675 000 человек (в рамках планов Трампа и его администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией), а также 2,2 млн нелегалов приняли самостоятельное решение о возвращении на свою родину. В целом в 2025 г. в США прибыло от 2,6 млн до 2,7 млн человек, а уехало 3,055 млн. Для сравнения, в 2023 г. цифра прибывших достигала почти 6 млн человек.