Reuters: уровень одобрения иммиграционной политики Трампа рекордно упал

По данным CBS News, в ноябре число задержанных службой иммиграции и таможенного контроля (ICE) достигло рекордных 66 000 человек. 28 ноября Трамп также говорил о намерении полностью запретить иммиграцию из стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться».