Reuters: уровень одобрения иммиграционной политики Трампа рекордно упал
Уровень одобрения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с начала его второго срока. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.
Согласно исследованию, 53% американцев считают меры администрации в сфере миграции чрезмерно жесткими и полагают, что власти «зашли слишком далеко». Одобряют действия Белого дома по этому направлению 39% респондентов.
Для сравнения: в феврале прошлого года иммиграционную политику Трампа поддерживали 50% опрошенных, тогда как 41% высказывался против.
18 декабря президент США заявил, что страна впервые за 50 лет наблюдает обратную миграцию. «Мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев», – сказал он.