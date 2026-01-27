Газета
Политика

Reuters: уровень одобрения иммиграционной политики Трампа рекордно упал

Ведомости

Уровень одобрения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с начала его второго срока. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Согласно исследованию, 53% американцев считают меры администрации в сфере миграции чрезмерно жесткими и полагают, что власти «зашли слишком далеко». Одобряют действия Белого дома по этому направлению 39% респондентов.

Для сравнения: в феврале прошлого года иммиграционную политику Трампа поддерживали 50% опрошенных, тогда как 41% высказывался против.

18 декабря президент США заявил, что страна впервые за 50 лет наблюдает обратную миграцию. «Мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев», – сказал он.

По данным CBS News, в ноябре число задержанных службой иммиграции и таможенного контроля (ICE) достигло рекордных 66 000 человек. 28 ноября Трамп также говорил о намерении полностью запретить иммиграцию из стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться».

