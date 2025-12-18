Трамп: в США впервые за полвека наблюдается обратная миграция
В США впервые за полвека отмечен отток мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к нации.
«Мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев», – сказал он (цитата по ТАСС).
В ноябре количество людей, находящихся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), достигло исторического максимума – 66 000 человек, сообщал телеканал CBS News.
28 ноября Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться».
The New York Times (NYT) писала в октябре, что администрация Трампа рассматривает возможность кардинального пересмотра системы приема беженцев. Предполагается, что программа будет сокращена до минимума, а предпочтение будет отдаваться англоговорящим, белым южноафриканцам и европейцам, выступающим против миграции.