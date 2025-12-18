Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: в США впервые за полвека наблюдается обратная миграция

Ведомости

В США впервые за полвека отмечен отток мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к нации.

«Мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев», – сказал он (цитата по ТАСС).

В ноябре количество людей, находящихся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), достигло исторического максимума – 66 000 человек, сообщал телеканал CBS News.

28 ноября Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться».

The New York Times (NYT) писала в октябре, что администрация Трампа рассматривает возможность кардинального пересмотра системы приема беженцев. Предполагается, что программа будет сокращена до минимума, а предпочтение будет отдаваться англоговорящим, белым южноафриканцам и европейцам, выступающим против миграции.

Пункт назначения: откуда и куда едут мигранты
С 2000 г. по инициативе ООН в мире отмечается День мигранта. Праздник учрежден в честь принятия Международной конвенции о защите таких работников и членов их семей (1990) и призван способствовать распространению информации об их трудовых правах. Где в мире больше всего мигрантов – в галерее «Ведомостей».По данным ООН, США остаются абсолютным лидером по числу мигрантов: в 2024-2025 гг. их численность достигла 52,4 млн человек, или около 17,4% от населения страны. Почти каждый десятый мигрант занят в строительной сфере. Нелегалы составляют около 4-5% рабочей силы США. По словам президента Дональда Трампа, Штаты принимают слишком много людей из «адских дыр». 16 декабря он ввел полный запрет на въезд гражданам Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сьерра-Леоне, Южного Судана, Сирии и Палестины.
1  / 10

С 2000 г. по инициативе ООН в мире отмечается День мигранта. Праздник учрежден в честь принятия Международной конвенции о защите таких работников и членов их семей (1990) и призван способствовать распространению информации об их трудовых правах. Где в мире больше всего мигрантов – в галерее «Ведомостей».

По данным ООН, США остаются абсолютным лидером по числу мигрантов: в 2024-2025 гг. их численность достигла 52,4 млн человек, или около 17,4% от населения страны. Почти каждый десятый мигрант занят в строительной сфере. Нелегалы составляют около 4-5% рабочей силы США. По словам президента Дональда Трампа, Штаты принимают слишком много людей из «адских дыр». 16 декабря он ввел полный запрет на въезд гражданам Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сьерра-Леоне, Южного Судана, Сирии и Палестины. / Zuma / TASS

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её