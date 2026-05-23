Трамп опубликовал карту Ирана в цветах флага США
Президент США Дональд Трамп опубликовал карту , на которой территория Ирана окрашена в цвета американского флага. Пост появился в Truth Social.
Изображение Трамп сопроводил надписью: «Соединенные Штаты Ближнего Востока?».
CNN со ссылкой на источники сообщал 18 мая, что Пентагон подготовил планы по военным целям на случай, если Трамп решит нанести новые удары, в том числе по объектам энергетики и инфраструктуры в Иране.
17 мая Трамп пригрозил, что Ирану следует действовать оперативно, в противном случае от страны «ничего не останется». Переговоры по урегулированию конфликта между США и Ираном стартовали в апреле, однако Вашингтон и Тегеран пока не подписали мирное соглашение.