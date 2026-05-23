NYT: Израиль отстранили от переговоров США с Ираном
Администрация президента США Дональда Трампа практически полностью отстранила Израиль от участия в мирных переговорах с Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на израильских чиновников в сфере обороны.
По словам источников, израильтяне «почти полностью в неведении» и вынуждены собирать информацию о контактах между Вашингтоном и Тегераном через региональных лидеров и собственную разведку.
В начале военной операции против Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху играл ведущую роль. Однако после того, как оптимистичные прогнозы не оправдались, а Иран закрыл Ормузский пролив, вызвав рост цен на нефть, Трамп сосредоточился на заключении мирной сделки.
Ни одна из трех главных целей, которые Нетаньяху ставил перед Израилем в начале войны – свержение режима в Тегеране, уничтожение ядерной программы Ирана и ликвидация его ракетного арсенала – не была достигнута. В Израиле также опасаются, что возможное снятие экономических санкций с Ирана приведет к тому, что Тегеран получит миллиарды долларов на перевооружение и поддержку прокси-сил, включая «Хезболлу».
Для Нетаньяху отстранение от переговоров стало болезненным ударом, особенно в преддверии выборов, указывает NYT.
17 мая Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро, иначе от него «ничего не останется». США представили Ирану в середине мая новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. Вашингтон отказался выплачивать иранской стороне репарации, потребовал вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США и разрешить работу только одного ядерного объекта на территории Ирана.