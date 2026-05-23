Tasnim: Иран не предлагал США приостановить обогащение урана

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что согласится подписать только то соглашение, которое будет затрагивать вопросы обогащения урана и хранения существующих запасов. Вероятность заключения «хорошей сделки» он оценивает как «примерно 50 на 50». Если соглашения не удастся достичь к 24 мая, Вашингтон может принять решение о возобновлении войны.