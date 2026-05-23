Политика

Tasnim: Иран не предлагал США приостановить обогащение урана

Ведомости

Иран не предлагал США приостановить обогащение урана выше 3,6% на 10 лет, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

По информации собеседника агентства, на переговорах между Ираном и США обсуждались только вопросы прекращения военных действий между сторонами, тогда как ядерная проблематика не рассматривалась.

23 мая Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Тегеран предложил приостановить обогащение урана выше 3,6% на 10 лет, а также снизить объемы урана, обогащенного свыше 20%, внутри страны. Соответствующие предложения якобы были переданы США через пакистанского посредника.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что согласится подписать только то соглашение, которое будет затрагивать вопросы обогащения урана и хранения существующих запасов. Вероятность заключения «хорошей сделки» он оценивает как «примерно 50 на 50». Если соглашения не удастся достичь к 24 мая, Вашингтон может принять решение о возобновлении войны.

