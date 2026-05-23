IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%
Главная / Политика /

Al Hadath: Иран готов ограничить обогащение урана на десять лет

Ведомости

Иран выразил готовность приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на десять лет, а также снизить объемы урана, обогащенного свыше 20%, внутри страны. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Тегеран передал соответсвующие предложения США через пакистанского посредника.

Источники сообщили, что Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату компенсаций со стороны Вашингтона. Кроме того, Тегеран хочет обсудить вопрос санкций и замороженных активов до подписания какого-либо соглашения.

NYT: Израиль отстранили от переговоров США с Ираном

Политика / Международные новости

22 мая Al Hadath сообщал, что в новом проекте сделки США и Ирана содержится девять пунктов, в том числе немедленное и безусловное прекращение огня, а также обязательство обеих сторон не атаковать военную, гражданскую или экономическую инфраструктуру. Агентство ILNA передавало, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения.

