Политика

Al Hadath: новый проект соглашения США и Ирана включает свободу судоходства

Ведомости

В новом проекте сделки США и Ирана содержится девять пунктов, в том числе немедленное и безусловное прекращение огня, а также обязательство обеих сторон не атаковать военную, гражданскую или экономическую инфраструктуру, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Этот вариант соглашения предусматривает, что страны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга без попыток вмешаться во внутренние дела. В Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе должна быть обеспечена свобода судоходства. Вашингтон и Тегеран, согласно информации телеканала, также могут создать совместный механизм мониторинга и разрешения споров.

Переговоры по спорным вопросам в соответствии с проектом соглашения должны быть начаты в течение семи дней. При этом США обязаны постепенно отменить санкции в отношении Ирана. Как пишет Al Hadath, соглашение должно вступить в силу сразу после официального согласия сторон.

Источник с пакистанской стороны объяснил телеканалу, что достичь договоренности между Вашингтоном и Тегераном достаточно непросто, так как у обеих стран высокие требования. При этом переговорный процесс, по его словам, сокращает разрыв в вопросе урана и судоходства в Ормузском проливе.

10 мая агентство IRNA, ссылаясь на источник, сообщило, что Тегеран официально передал пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение США о прекращении конфликта. Вашингтон предложил план из 14 пунктов. По условиям США, Иран должен прекратить разработку ядерного оружия и остановить обогащение урана на 12 лет. Также Иран должен передать около 440 кг урана, обогащенного до 60%.

Президент США Дональд Трамп в тот же день раскритиковал ответ иранской стороны на американские предложения по завершению конфликта, назвав его совершенно неприемлемым. «Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне это не нравится – совершенно неприемлемо! Спасибо за внимание к этому вопросу», – написал он.

