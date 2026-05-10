Трамп назвал ответ Ирана на предложения США «совершенно неприемлемым»По данным СМИ, Тегеран настаивает на отмене санкций, разблокировке активов и предоставлении гарантий ненападения в будущем
Президент США Дональд Трамп раскритиковал ответ иранской стороны на американские предложения по завершению конфликта, назвав его «совершенно неприемлемым». Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
«Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне это не нравится – совершенно неприемлемо! Спасибо за внимание к этому вопросу», – написал Трамп.
Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на публикации иранских СМИ, Тегеран в своем ответе настаивает на необходимости немедленного прекращения войны и гарантиях ненападения в будущем. Также иранская сторона требует снятия санкций США и оставляет за собой право управления Ормузским проливом, что будет зависеть от выполнения Вашингтоном определенных обязательств.
Кроме того, в ответе Ирана, по данным источника СМИ, говорится о разблокировке замороженных активов в течение 30 дней. После этого срока стороны могут перейти к обсуждению ядерной проблемы. Однако на данном этапе Тегеран не предлагает вести переговоры по своей ядерной программе, настаивая на поэтапном урегулировании.
10 мая агентство IRNA, ссылаясь на источник, сообщило, что Тегеран официально передал пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение США о прекращении конфликта. По словам собеседника, переговоры сейчас сосредоточены только на остановке боевых действий в регионе.
Вашингтон предложил Ирану план из 14 пунктов. По условиям США, Иран должен прекратить разработку ядерного оружия и остановить обогащение урана на 12 лет. Также Иран должен передать около 440 кг урана, обогащенного до 60%. В ответ США постепенно снимут санкции, разблокируют замороженные иранские активы на миллиарды долларов и прекратят морскую блокаду портов Ирана.
9 мая президент России Владимир Путин заявил, что США, Израиль и Иран первоначально договорились о вывозе иранского обогащенного урана в Россию. Однако позже США потребовали, чтобы уран перевезли только на их территорию, Иран же отказался.
Боевые действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля 2026 г. В начале апреля при посредничестве Пакистана было достигнуто временное перемирие, однако оно регулярно нарушается обеими сторонами. США сохраняют морскую блокаду Ормузского пролива (с 13 апреля), а Иран периодически атакует коммерческие суда, заставляя их соблюдать ранее введенный Тегераном запрет на судоходство в Ормузе.