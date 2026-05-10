Иран передал Пакистану ответ на предложение США о прекращении войны
Тегеран официально представил пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение Вашингтона, касающееся прекращения войны против республики. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на источник.
По данным источника, текущий этап переговоров сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий в регионе. Ранее официальный представитель МИД Ирана заявлял, что Тегеран передаст свои соображения и замечания по американским предложениям после завершения внутренних консультаций и окончательных выводов.
8 апреля при посредничестве Пакистана было достигнуто прекращение огня между Тегераном и Вашингтоном, которое остановило почти 40 дней совместной агрессии США и Израиля против Исламской Республики. Переговоры продолжились в Исламабаде несколькими днями позже, однако тогда они не привели к прорыву.
Теперь иранская сторона представила официальный ответ на новые предложения США. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции Вашингтона и готовности сторон к компромиссам на новом этапе диалога, пишет агентство.
Вечером 7 мая взрывы прогремели на юге Ирана, а также вблизи Тегерана. Представитель центрального штаба Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия» заявил, что США нарушили режим прекращения огня. В ответ на это иранские военные нанесли удары по трем американским эсминцам в Ормузском проливе. США, в свою очередь, атаковали военные цели на территории Ирана.