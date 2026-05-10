СМИ: Пакистан передал Вашингтону ответ Тегерана на предложение США
Пакистан передал США ответ Ирана на американское предложение о прекращении конфликта. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник в Исламабаде.
Речь идет о предложении Вашингтона из 14 пунктов, направленном Ирану. Согласно условиям американской стороны, Иран должен отказаться от разработки ядерного оружия и приостановить обогащение урана как минимум на 12 лет. Он также должен передать около 440 кг (970 фунтов) урана, обогащенного до 60%.
В ответ США поэтапно отменят санкции, разблокируют замороженные иранские активы на миллиарды долларов и прекратят морскую блокаду иранских портов.
10 мая IRNA со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран официально представил пакистанским посредникам ответ на последнее предложение Вашингтона насчет прекращения конфликта. По данным собеседника, текущий этап переговоров сосредоточен только на прекращении боевых действий в регионе. До этого официальный представитель МИД Ирана заявлял, что Тегеран передаст свои соображения и замечания по американским предложениям после завершения внутренних консультаций и окончательных выводов.