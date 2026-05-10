СМИ: Пакистан передал Вашингтону ответ Тегерана на предложение США

10 мая IRNA со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран официально представил пакистанским посредникам ответ на последнее предложение Вашингтона насчет прекращения конфликта. По данным собеседника, текущий этап переговоров сосредоточен только на прекращении боевых действий в регионе. До этого официальный представитель МИД Ирана заявлял, что Тегеран передаст свои соображения и замечания по американским предложениям после завершения внутренних консультаций и окончательных выводов.