Нетаньяху: война с Ираном еще не окончена

Нетаньяху: война с Ираном еще не оконченаПо его словам, она будет продолжаться до вывоза урана и демонтажа иранской ядерной программы
Конфликт в Иране не окончен: из страны нужно вывезти высокообогащенный уран и демонтировать иранские предприятия по обогащению ресурса. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил CBS News.
По словам Нетаньяху, ядерный потенциал Ирана теперь «во многом» ослаблен, как и его прокси-силы в других странах и возможности по производству ракет.
«Но все это никуда не делось, и нам еще многое предстоит сделать», – заявил израильский премьер.
По оценкам международных наблюдателей, Иран все еще обладает примерно 970 фунтами «почти оружейного урана». Говоря о возможных планах по вывозу ресурса, Нетаньяху сказал: «Вы заходите и забираете его». По его мнению, если будет достигнуто соглашение, это станет «лучшим способом» вывезти высокообогащенный уран из Ирана.
9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что США, Израиль и Иран изначально согласились на вывоз иранского обогащенного урана в Россию. Но потом Вашингтон внезапно потребовал вывоза урана только на свою территорию. «После этого Иран ужесточил позицию и заявил, что теперь не готов вывозить никуда», – пояснил президент РФ.
1 мая спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направил иранскому руководству список поправок к мирному соглашению, касающихся ядерной проблематики. Один из пунктов содержал требование не пытаться вывозить обогащенный уран с ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам, и не возобновлять деятельность на этих объектах как минимум до окончания переговоров. Потом стороны передавали друг другу свои варианты мирного плана.
6 мая президент США Дональд Трамп говорил, что Тегеран взял на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Потенциальная сделка может предусматривать вывоз иранского высокообогащенного урана в Штаты.