Нетаньяху: война с Ираном еще не окончена

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что США, Израиль и Иран изначально согласились на вывоз иранского обогащенного урана в Россию. Но потом Вашингтон внезапно потребовал вывоза урана только на свою территорию. «После этого Иран ужесточил позицию и заявил, что теперь не готов вывозить никуда», – пояснил президент РФ.