Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Нетаньяху: война с Ираном еще не окончена

По его словам, она будет продолжаться до вывоза урана и демонтажа иранской ядерной программы
Ведомости

Конфликт в Иране не окончен: из страны нужно вывезти высокообогащенный уран и демонтировать иранские предприятия по обогащению ресурса. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил CBS News.

По словам Нетаньяху, ядерный потенциал Ирана теперь «во многом» ослаблен, как и его прокси-силы в других странах и возможности по производству ракет.

«Но все это никуда не делось, и нам еще многое предстоит сделать», – заявил израильский премьер.

По оценкам международных наблюдателей, Иран все еще обладает примерно 970 фунтами «почти оружейного урана». Говоря о возможных планах по вывозу ресурса, Нетаньяху сказал: «Вы заходите и забираете его». По его мнению, если будет достигнуто соглашение, это станет «лучшим способом» вывезти высокообогащенный уран из Ирана.

Путин: США изначально согласились на вывоз урана в РФ, но затем передумали

Политика / Международные отношения

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что США, Израиль и Иран изначально согласились на вывоз иранского обогащенного урана в Россию. Но потом Вашингтон внезапно потребовал вывоза урана только на свою территорию. «После этого Иран ужесточил позицию и заявил, что теперь не готов вывозить никуда», – пояснил президент РФ.

1 мая спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направил иранскому руководству список поправок к мирному соглашению, касающихся ядерной проблематики. Один из пунктов содержал требование не пытаться вывозить обогащенный уран с ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам, и не возобновлять деятельность на этих объектах как минимум до окончания переговоров. Потом стороны передавали друг другу свои варианты мирного плана.

6 мая президент США Дональд Трамп говорил, что Тегеран взял на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Потенциальная сделка может предусматривать вывоз иранского высокообогащенного урана в Штаты.

Читайте также:Иран передал Пакистану ответ на предложение США о прекращении войны
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь