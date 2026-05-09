RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Путин: США изначально согласились на вывоз урана в РФ, но затем передумали

Ведомости

США, Израиль и Иран изначально согласились на вывоз иранского обогащенного урана в Россию, но Вашингтон затем изменил свою позицию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ.

Путин напомнил, что Россия уже вывозила уран из Ирана в 2015 г. «Первоначально все согласились: представители США, Иран, Израиль», – рассказал он. Затем Вашингтон внезапно потребовал вывоза урана только на свою территорию. «После этого Иран ужесточил позицию и заявил, что теперь не готов вывозить никуда», – пояснил президент РФ.

1 мая спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направил иранскому руководству список поправок к мирному соглашению, касающихся ядерной проблематики. Один из пунктов содержал требование не пытаться вывозить обогащенный уран с ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам, и не возобновлять деятельность на этих объектах, пока идут переговоры. В дальнейшем стороны передавали друг другу свои варианты мирного плана.

6 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Иран взял на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Потенциальная сделка может предусматривать вывоз иранского высокообогащенного урана в Штаты.

