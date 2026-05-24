Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности российской авиации
Польские военные подняли авиацию на фоне активности российской авиации и взрывов на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.
Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. В командовании подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к потенциально угрожаемым регионам.
23 мая в Латвии неизвестный беспилотник упал в озеро и взорвался. Официальных комментариев о принадлежности беспилотника и причинах его падения не поступало. Расследование продолжается. 21 мая ВС страны сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Лудзенском, Краславском и Резекненском краях. Там был замечен как минимум один БПЛА.