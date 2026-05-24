Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности российской авиации

23 мая в Латвии неизвестный беспилотник упал в озеро и взорвался. Официальных комментариев о принадлежности беспилотника и причинах его падения не поступало. Расследование продолжается. 21 мая ВС страны сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Лудзенском, Краславском и Резекненском краях. Там был замечен как минимум один БПЛА.