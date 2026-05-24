Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект во Владимирской области
Украинский беспилотник атаковал инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области. В результате возник пожар, сообщил глава региона Александр Авдеев в своем канале на платформе Max.
«Этой ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара», – написал губернатор.
Площадь возгорания составила 800 кв. м. По словам Авдеева, пострадавших в результате инцидента нет.
Всего в ночь на 24 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотника самолетного типа. 23 мая Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа за сутки. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1210 военнослужащих на всех направлениях спецоперации.