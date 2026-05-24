CNY Бирж.10,53+0,91%KZOS60,6+0,83%NKNC68,5-0,44%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,35+0,02%RGBITR784,39+0,11%
Главная / Политика /

Трамп поблагодарил спецслужбы за ликвидацию стрелка у Белого дома

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе и правоохранительным органам за их действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома вечером 23 мая. Нападавший был убит в перестрелке с агентами.

«Благодарю Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома», – написал Трамп в Truth Social. Американский лидер добавил, что стрелявший был убит в перестрелке у ворот резиденции.

Мужчина открыл огонь из пистолета у Белого дома, но получил смертельные ранения от сотрудников Секретной службы США. Также пострадал случайный прохожий. В момент инцидента Трамп находился внутри резиденции. Нападавший ранее попадал в поле зрения полиции и имел психические отклонения.

В конце апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton злоумышленник пытался прорваться в зал, где находился Трамп. В ноябре 2025 г. у Белого дома также произошла стрельба, тогда пострадали двое нацгвардейцев.

