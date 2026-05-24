Трамп поблагодарил спецслужбы за ликвидацию стрелка у Белого дома
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе и правоохранительным органам за их действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома вечером 23 мая. Нападавший был убит в перестрелке с агентами.
«Благодарю Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома», – написал Трамп в Truth Social. Американский лидер добавил, что стрелявший был убит в перестрелке у ворот резиденции.
Мужчина открыл огонь из пистолета у Белого дома, но получил смертельные ранения от сотрудников Секретной службы США. Также пострадал случайный прохожий. В момент инцидента Трамп находился внутри резиденции. Нападавший ранее попадал в поле зрения полиции и имел психические отклонения.
В конце апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton злоумышленник пытался прорваться в зал, где находился Трамп. В ноябре 2025 г. у Белого дома также произошла стрельба, тогда пострадали двое нацгвардейцев.