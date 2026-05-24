Трамп поблагодарил спецслужбы за ликвидацию стрелка у Белого дома

«Благодарю Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома», – написал Трамп в Truth Social. Американский лидер добавил, что стрелявший был убит в перестрелке у ворот резиденции.