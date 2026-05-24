В Калифорнии ввели режим ЧС из-за утечки токсичных химикатов
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж. Причиной стала утечка токсичного химиката из цистерны на аэрокосмическом предприятии GKN Aerospace в городе Гарден-Гроув. Более 50 000 жителей эвакуированы, сообщает CBS News.
«Безопасность жителей округа Ориндж – главный приоритет, – заявил Ньюсом. – Мы мобилизуем все ресурсы штата, чтобы помочь местным спасателям и обеспечить безопасность сообщества». По данным пожарных, температура внутри цистерны продолжает расти, что создает «чрезвычайно опасную» ситуацию. В резервуаре находится около 7000 галлонов метилметакрилата. Температура поднимается примерно на один градус в час и достигла 90 градусов по Фаренгейту.
Окружной прокурор Тодд Спитцер начал расследование причин аварии и призвал сотрудников предприятия и жителей сообщать любую информацию. Пожарные рассматривают два сценария: либо цистерна даст течь, либо взорвется из-за теплового разгона. Специалисты ищут третье решение. Проводится постоянный мониторинг воздуха. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что городу ничего не угрожает. В радиусе одной мили от места утечки закрыты школы, отменены праздничные мероприятия. Disneyland и Knott‘s Berry Farm продолжают работу. Эвакуированным жителям Uber предоставляет бесплатные поездки до убежищ.
Спасатели прибыли на предприятие 21 мая после сообщения об опасных веществах. Примерно через четыре часа после их прибытия температура в цистерне начала расти, что привело к срабатыванию предохранительного клапана и системы разбрызгивания. Утром 22 мая пожарные признали, что цистерна, находящаяся в критическом состоянии, не подлежит ремонту. Метилметакрилат является легковоспламеняющимся пластиковым эпоксидным клеем, который вырабатывает собственное тепло и при вдыхании может вызвать раздражение легких, кожи и глаз.