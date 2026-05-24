В Калифорнии ввели режим ЧС из-за утечки токсичных химикатов

Спасатели прибыли на предприятие 21 мая после сообщения об опасных веществах. Примерно через четыре часа после их прибытия температура в цистерне начала расти, что привело к срабатыванию предохранительного клапана и системы разбрызгивания. Утром 22 мая пожарные признали, что цистерна, находящаяся в критическом состоянии, не подлежит ремонту. Метилметакрилат является легковоспламеняющимся пластиковым эпоксидным клеем, который вырабатывает собственное тепло и при вдыхании может вызвать раздражение легких, кожи и глаз.