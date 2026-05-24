Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%GEMC765,3-1,77%NKNC68,5-0,44%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,35+0,02%RGBITR784,39+0,11%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На 55-м году жизни скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов

Ведомости

На 55-м году жизни ушел из жизни глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов, сообщает администрация главы КБР.

Ахохов родился в 1971 г. в Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Трудовую карьеру начал в 1996 г. ведущим специалистом администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария».

С 1998 г. работал в налоговых органах: прошел путь от начальника отдела кадров УМНС России по КБР до заместителя руководителя Управления ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике. В разные годы возглавлял межрайонные инспекции ФНС по Нальчику и № 2 по КБР, работал в налоговой полиции и в Управлении налоговых преступлений МВД по КБР.

В марте 2015 г. Ахохова назначили заместителем министра труда, занятости и социальной защиты КБР. Исполняющим обязанности главы администрации городского округа Нальчик стал 2 апреля 2018 г., а 8 июня того же года утвержден в этой должности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте