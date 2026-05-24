На 55-м году жизни скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов
На 55-м году жизни ушел из жизни глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов, сообщает администрация главы КБР.
Ахохов родился в 1971 г. в Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Трудовую карьеру начал в 1996 г. ведущим специалистом администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария».
С 1998 г. работал в налоговых органах: прошел путь от начальника отдела кадров УМНС России по КБР до заместителя руководителя Управления ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике. В разные годы возглавлял межрайонные инспекции ФНС по Нальчику и № 2 по КБР, работал в налоговой полиции и в Управлении налоговых преступлений МВД по КБР.
В марте 2015 г. Ахохова назначили заместителем министра труда, занятости и социальной защиты КБР. Исполняющим обязанности главы администрации городского округа Нальчик стал 2 апреля 2018 г., а 8 июня того же года утвержден в этой должности.