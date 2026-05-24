CNY Бирж.10,53+0,91%KZOS60,6+0,83%NKNC68,5-0,44%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,35+0,02%RGBITR784,39+0,11%
Политика

Мэра Нальчика Ахохова похоронят 25 мая

Ведомости

Похороны мэра Нальчика Таймураза Ахохова состоятся 25 мая, сообщает «РИА Новости».

О смерти Ахохова стало известно 24 мая. Мэру Нальчика было 54 года. Следком КБР организовал процессуальную проверку по факту смерти Ахохова, сообщили в ведомстве.

«По предварительным данным, 24 мая 2026 г.Таймураз Ахохов 1971 г. р. был обнаружен без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Следователи опрашивают коллег, родственников, а также тех, кто был в близком окружении мэра.

Ахохов родился в 1971 г. в Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Трудовую карьеру начал в 1996 г. Ахохин был назначен исполняющим обязанности главы администрации городского округа Нальчик 2 апреля 2018 г., а 8 июня его утвердили в этой должности.

