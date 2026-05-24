IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%
Политика

Минобороны сообщило о продвижении российских войск на нескольких направлениях

Ведомости

Российские подразделения улучшили свои позиции сразу на ряде участков в зоне специальной военной операции. Группировки войск «Север» и «Южная» улучшили положение, подразделения «Запада» и «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции, а группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно данным Минобороны, наиболее существенные потери украинские силы понесли в зоне ответственности группировки «Центр», где за сутки было выведено из строя свыше 305 военнослужащих, а также бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки нанесли удары по формированиям нескольких механизированных, десантных и морских бригад ВСУ, а также подразделениям национальной гвардии Украины в Донецкой народной республике и Днепропетровской области.

Группировка «Запад», по информации министерства, заняла более выгодные позиции и нанесла поражение украинским подразделениям в районах Балаклеи, Моначиновки, Красного Лимана и Сидорово. Потери ВСУ на этом направлении оценены в 180 военнослужащих.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение в Сумской области и нанесла удары по подразделениям территориальной обороны, а также по украинским формированиям в Харьковской области. Потери противника здесь, как утверждается, составили до 175 военнослужащих.

Группировка «Южная» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение нескольким механизированным бригадам и подразделению морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны украинских сил на территориях Днепропетровской и Запорожской областей, где, по данным Минобороны, украинская армия потеряла более 265 человек. Удары по позициям ВСУ также наносили подразделения группировки «Днепр».

В Минобороны заявили, что войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине в ответ на террористические атаки по гражданским объектам. Российская армия ударили баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер».

