Минобороны сообщило о продвижении российских войск на нескольких направлениях

Согласно данным Минобороны, наиболее существенные потери украинские силы понесли в зоне ответственности группировки «Центр», где за сутки было выведено из строя свыше 305 военнослужащих, а также бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки нанесли удары по формированиям нескольких механизированных, десантных и морских бригад ВСУ, а также подразделениям национальной гвардии Украины в Донецкой народной республике и Днепропетровской области.