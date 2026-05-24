Лукашенко провел телефонный разговор с Макроном
Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, инициированный французской стороной. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
По данным источника, в ходе беседы главы государств затронули региональную повестку, а также вопросы взаимодействия Белоруссии с Европейским союзом и Францией.
Министерство иностранных дел Белоруссии 21 мая вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и выразило ему официальный протест из-за нарушения белорусской границы беспилотником, который, по утверждению Минска, прилетел с литовской территории.
В ведомстве подчеркнули, что эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности белорусского государства и являются грубым нарушением норм международного права.
Согласно данным белорусского МИДа, 17 мая украинский беспилотник «Чайка», который изначально направлялся в российские регионы для нанесения ударов, был обнаружен возле деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области.