МИД Белоруссии заявил протест Литве после инцидента с дроном
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и выразило ему официальный протест из-за нарушения белорусской границы беспилотником, который, по утверждению Минска, прилетел с литовской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.
«Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях», – говорится в заявлении Варанкова.
Он также отметил, что эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности белорусского государства и являются грубым нарушением норм международного права.
Согласно данным белорусского МИДа, 17 мая украинский беспилотник «Чайка», который изначально направлялся в российские регионы для нанесения ударов, был обнаружен возле деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области.