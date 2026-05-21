Политика

МИД Белоруссии заявил протест Литве после инцидента с дроном

Ведомости

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и выразило ему официальный протест из-за нарушения белорусской границы беспилотником, который, по утверждению Минска, прилетел с литовской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

«Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях», – говорится в заявлении Варанкова.

Он также отметил, что эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности белорусского государства и являются грубым нарушением норм международного права.

Согласно данным белорусского МИДа, 17 мая украинский беспилотник «Чайка», который изначально направлялся в российские регионы для нанесения ударов, был обнаружен возле деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области.

