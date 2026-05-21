МИД Белоруссии заявил протест Литве после инцидента с дроном

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и выразило ему официальный протест из-за нарушения белорусской границы беспилотником, который, по утверждению Минска, прилетел с литовской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.