«Единая Россия» разделила на четыре части ключи шифрования блокчейна праймериз

Партия «Единая Россия» разделила на четыре части ключи шифрования блокчейна электронного предварительного голосования. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале. Эта мера, как пояснили в партии, призвана гарантировать сохранность данных избирателей и исключить любую возможность внешнего вмешательства в электронный подсчет голосов.