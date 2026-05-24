Политика

«Единая Россия» разделила на четыре части ключи шифрования блокчейна праймериз

Ведомости

Партия «Единая Россия» разделила на четыре части ключи шифрования блокчейна электронного предварительного голосования. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале. Эта мера, как пояснили в партии, призвана гарантировать сохранность данных избирателей и исключить любую возможность внешнего вмешательства в электронный подсчет голосов.

В число доверенных лиц вошел член Генерального совета партии, спортсмен и Герой России, сенатор Александр Карелин. Также хранителем одной из частей ключа стала Герой России, медсестра Людмила Болилая. От бизнес-сообщества в обеспечении безопасности процедуры участвует президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский. Четвертым держателем ключа назначен президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

На праймериз «Единой России» на выборы 2026 г. подало заявки рекордное количество участников спецоперации – 1534 человека.

Лидерами среди регионов по количеству заявок на праймериз от участников спецоперации стали Москва (83 кандидата), Краснодарский край (33 кандидата) и Санкт-Петербург (22 кандидата).

На выборы в Госдуму заявилось 630 участников спецоперации, сообщал 19 мая секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

