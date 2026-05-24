В Польше сообщили о ложном вызове пожарных в квартиру президента Навроцкого
В пожарную службу Польши поступило ложное сообщение о возгорании в квартире президента Кароля Навроцкого в Гданьске. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в социальной сети X.
По его словам, инцидент имел провокационный характер.
Как уточняет местное телевидение, спасательные службы прибыли на место и были вынуждены вскрыть дверь квартиры, однако признаков пожара и людей внутри обнаружено не было.
Премьер-министр Польши подчеркнул, что подобные действия представляют угрозу общественной безопасности и направлены на дестабилизацию ситуации.