В Польше сообщили о ложном вызове пожарных в квартиру президента Навроцкого

В пожарную службу Польши поступило ложное сообщение о возгорании в квартире президента Кароля Навроцкого в Гданьске. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в социальной сети X.

По его словам, инцидент имел провокационный характер.

Как уточняет местное телевидение, спасательные службы прибыли на место и были вынуждены вскрыть дверь квартиры, однако признаков пожара и людей внутри обнаружено не было.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что подобные действия представляют угрозу общественной безопасности и направлены на дестабилизацию ситуации.

