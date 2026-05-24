В Пакистане число жертв взрыва на поезде выросло до 24

24 человека погибли в пакистанском городе Кветта в результате мощного взрыва на железнодорожных путях, более 50 получили ранения. Об этом сообщает Pakistan Observer. Трагедия произошла в районе Чаман-Фатак, когда мимо следовал пассажирский состав. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в стране сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). В числе погибших – трое военнослужащих пограничного корпуса, а также женщины и дети, сообщили местные власти. Ранее Associated Press сообщало о 16 погибших.