В Пакистане число жертв взрыва на поезде выросло до 24
24 человека погибли в пакистанском городе Кветта в результате мощного взрыва на железнодорожных путях, более 50 получили ранения. Об этом сообщает Pakistan Observer. Трагедия произошла в районе Чаман-Фатак, когда мимо следовал пассажирский состав. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в стране сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). В числе погибших – трое военнослужащих пограничного корпуса, а также женщины и дети, сообщили местные власти. Ранее Associated Press сообщало о 16 погибших.
Взрыв был настолько мощным, что несколько вагонов перевернулись, часть поезда загорелась. Были разрушены несколько жилых домов и зданий вблизи путей, выбиты стекла в окрестных строениях. Власти Кветты ввели режим чрезвычайной ситуации в государственных больницах, врачей и медперсонал перевели на усиленное дежурство. Следовавший в Пешавар «Джафар-экспресс» был экстренно остановлен на вокзале Кветты.
Министр железных дорог Ханиф Аббаси назвал случившееся «трусливым актом терроризма», пообещав решительно разобраться с врагами человечности и государства.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил атаку, подчеркнув, что подобные действия не сломят волю пакистанского народа. Он также заявил, что враждебные сети, действующие из Индии и Афганистана, не достигнут своих целей. Как пишет издание, в последние месяцы Пакистан столкнулся с волной сепаратистского насилия – боевики также атакуют китайских специалистов, работающих над проектами Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), связывающего Синьцзян с портом Гвадар в Белуджистане.