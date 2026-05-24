CNY Бирж.10,53+0,91%KAZT396+1,18%CHMK3 9300%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,08+0,07%
Политика

На форум по безопасности в Подмосковье приедут граждане 12 недружественных стран

В работе I Международного форума по безопасности, который пройдет в Московской области с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России, примут участие представители 12 государств, отнесенных Москвой к категории недружественных. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, передает «РИА Новости».

Согласно заявлению ведомства, речь идет о неофициальных представителях этих стран, которые, как отмечается, выступают за развитие конструктивного диалога и сотрудничества с Россией. Форум состоится на площадках «Лайв Арены» и парка «Патриот» и станет первым мероприятием такого формата под эгидой Совета безопасности РФ.

По данным организаторов, ожидается участие более 140 зарубежных делегаций из свыше 120 государств. В числе участников заявлены представители практически всех стран Африки – 50 из 54 государств континента, а также партнеры по ШОС, БРИКС и АСЕАН. Кроме того, на форум направят делегации большинство государств Ближнего Востока и Латинской Америки.

В Совете безопасности подчеркнули, что география участников охватывает страны, в которых проживает более 5,5 млрд человек, что составляет около 70% населения мира.

