В результате обрушения нелегальной шахты в Анголе погибли 28 человек
На северо-западе Анголы в результате обрушения нелегальной золотодобывающей шахты погибли по меньшей мере 28 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Среди жертв оказались 13 членов одной семьи. Об этом заявил представитель полиции Гашпар Луис Инасиу в эфире Национального радио Анголы (RNA).
Трагедия произошла в муниципалитете Намбуангонго провинции Бенго на объекте, где велась незаконная добыча золота. По словам Инасиу, спасательные и поисковые работы на месте происшествия продолжаются. Специалисты пытаются установить точное число находившихся под землей людей и найти пропавших без вести.
Как ранее сообщил инспектор по здравоохранению центральной больницы провинции Бенго Франсишку Родригеш, трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказали им необходимую помощь, состояние пациентов оценивается как стабильное.
По данным Национального радио Анголы, выжившие рассказали, что в момент обрушения в шахте могли находиться более 70 человек.