В результате обрушения нелегальной шахты в Анголе погибли 28 человек

На северо-западе Анголы в результате обрушения нелегальной золотодобывающей шахты погибли по меньшей мере 28 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Среди жертв оказались 13 членов одной семьи. Об этом заявил представитель полиции Гашпар Луис Инасиу в эфире Национального радио Анголы (RNA).