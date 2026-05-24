Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%KAZT396+1,18%CHMK3 9300%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,08+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В результате обрушения нелегальной шахты в Анголе погибли 28 человек

Ведомости

На северо-западе Анголы в результате обрушения нелегальной золотодобывающей шахты погибли по меньшей мере 28 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Среди жертв оказались 13 членов одной семьи. Об этом заявил представитель полиции Гашпар Луис Инасиу в эфире Национального радио Анголы (RNA).

Трагедия произошла в муниципалитете Намбуангонго провинции Бенго на объекте, где велась незаконная добыча золота. По словам Инасиу, спасательные и поисковые работы на месте происшествия продолжаются. Специалисты пытаются установить точное число находившихся под землей людей и найти пропавших без вести.

Как ранее сообщил инспектор по здравоохранению центральной больницы провинции Бенго Франсишку Родригеш, трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказали им необходимую помощь, состояние пациентов оценивается как стабильное.

По данным Национального радио Анголы, выжившие рассказали, что в момент обрушения в шахте могли находиться более 70 человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь